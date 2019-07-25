Исследование: жители Кубани покупают одни из самых дорогих смартфонов в России

В основном спрос жителей Кубани был на три бренда смартфонов: Samsung, Honor и Apple. В Краснодаре, Новороссийске и ряде других крупных городов продажи смартфонов увеличились на 11 пунктов в штучном выражении и на 12 — в денежном, рассказали 25 июля в пресс-службе МТС.

Средняя стоимость смартфона в России составляет 16 тыс. 160 рублей. В Краснодаре, Сочи и Новороссийске эта цифра оказалась выше. Жители краевого центра и города-героя тратят на гаджеты почти на 2 тыс. рублей больше, чем в среднем по стране. Сочинцы превышают средние ценовые показатели на 3,5 тыс. рублей.

Чаще всего стимулируют продажи формат трейд-ин [прием старого устройства в счет нового — Юга.ру], а также акции, позволяющие сэкономить до 20% при покупке нового смартфона. В Сочи продажи практически не изменились и остались на уровне прошлого года, сохраняя при этом среднюю цену чека на уровне одной из самых высоких по стране.

В первом полугодии 2019 года изменилась структура продаж смартфонов. Самую большую динамику продемонстрировали гаджеты стоимостью 10-20 тыс. рублей, продажи которых за год выросли на 20%. На рост среднего сегмента повлияла усилившаяся конкуренция между Samsung и китайскими брендами Huawei, Honor и Xiaomi. Samsung значительно переработал модельный ряд смартфонов, сделав ставку на устройства стоимостью 10-20 тыс. рублей — наиболее популярные у потребителей. Устройства среднего ценового сегмента получили сканеры отпечатков пальцев, в том числе встроенные в экран, безрамочные матрицы, мощные аккумуляторы и тройные камеры. Год назад такие технологии применялись в устройствах от 50 тыс. рублей.

Замедлился рост продаж смартфонов стоимостью от 30 тыс. рублей: в январе-июне 2019 года продажи таких аппаратов увеличились на 9%, тогда как годом ранее прирост составил почти 50%. По мнению аналитиков розничной сети МТС, это связано с тем, что пользователи таких смартфонов продлевают срок пользования гаджетом до полутора — двух лет и не стремятся поменять его на новые модели, потому что они не дают принципиального повышения уровня комфорта при использовании стандартного набора сервисов и приложений: мессенджеры, поисковые системы, карты, видеоплатформы.