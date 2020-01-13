В Госдуме собираются отменить налоги для малоимущих граждан

Депутаты партии ЛДПР в январе представили законопроект, который предусматривает освобождение от уплаты налогов граждан, чей доход ниже двух прожиточных минимумов

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Борис Пайкин, сообщило 13 января РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Нилова.

Согласно тексту документа, от уплаты подоходного налога следует освободить россиян, получающих меньше 24,6 тыс. рублей (два МРОТ). Депутаты полагают, что эти меры поспособствуют экономическому росту в стране и увеличению покупательской активности.

Юга.ру писали, что с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 тыс. 130 рублей.

Освободить от НДФЛ малоимущих граждан предложили весной прошлого года, напомнил «360». Эту идею поддержали глава Минэкономразвития Максим Орешкин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.