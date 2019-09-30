Путин освободил некоторых россиян от уплаты подоходного налога

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно новому закону, налоги больше не будут платить граждане, пострадавшие в результате боевых действий, при терактах, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Закон распространяется и на их семьи.

Кроме того, от НДФЛ освободили россиян, которые сдавали в аренду свое жилье пострадавшим во время терактов, ЧС или стихийных бедствий. Так, с 1 января 2020 года из платежа за аренду не будет вычитаться налог, но только в пределах той суммы, которую государство дало пострадавшему для найма жилья.

Кроме этого, Путин 29 сентября подписал закон, по которому с 1 января 2020-го от НДФЛ освободят студентов, получающих от учебного заведения материальную помощь в размере до 4 тыс. рублей. Сюда же относятся аспиранты, адъюнкты, ординаторы и ассистенты-стажеры.

В начале сентября россиянам напомнили, что они должны оплатить налоги до 2 декабря. В обратном случае неплательщикам грозит штраф.