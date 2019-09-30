Путин освободил некоторых россиян от уплаты подоходного налога
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон об освобождении некоторых категорий россиян от уплаты НДФЛ
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно новому закону, налоги больше не будут платить граждане, пострадавшие в результате боевых действий, при терактах, чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Закон распространяется и на их семьи.
Кроме того, от НДФЛ освободили россиян, которые сдавали в аренду свое жилье пострадавшим во время терактов, ЧС или стихийных бедствий. Так, с 1 января 2020 года из платежа за аренду не будет вычитаться налог, но только в пределах той суммы, которую государство дало пострадавшему для найма жилья.
Кроме этого, Путин 29 сентября подписал закон, по которому с 1 января 2020-го от НДФЛ освободят студентов, получающих от учебного заведения материальную помощь в размере до 4 тыс. рублей. Сюда же относятся аспиранты, адъюнкты, ординаторы и ассистенты-стажеры.
В начале сентября россиянам напомнили, что они должны оплатить налоги до 2 декабря. В обратном случае неплательщикам грозит штраф.
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