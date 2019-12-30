В России с 1 января повысят минимальный размер оплаты труда

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января 2020 года

Минимальный размер оплаты труда россиян составит 12 тыс. 130 рублей. Сейчас каждый россиян должен получать не менее 11 тыс. 280 рублей. Таким образом, МРОТ увеличится на 850 рублей. Документ с соответствующей информацией опубликовали в субботу, 28 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, увеличение МРОТ поспособствует росту зарплаты более 3 млн россиян. В свою очередь глава Министерства труда Максим Топилин отметил, что на повышение минимального размера оплаты труда потребуется 20,9 млрд рублей. При этом из федеральной бюджета потратят 5,8 млрд рублей а из бюджетов регионов — 15,1 млрд рублей, пишет РБК.

Напомним, последний раз МРОТ увеличивался 1 января 2019 года. До этого минимальную зарплату поднимали в мае 2018-го. По указу президента РФ Владимира Путина, она сравнялась с прожиточным минимумом.

Сейчас прожиточный минимум в Краснодарском крае составляет 10 тыс. 698 рублей в расчете на душу населения и 11 тыс. 565 рублей для трудоспособного населения. Для пенсионеров эта сумма равна 8 тыс. 868 рублям, для детей — 10 тыс. 254 рублям.