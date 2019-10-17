Путин добавил россиянам триллионы рублей налогов. Теперь это пытаются исправить
Президент России Владимир Путин в сентябре подписал поправки к Налоговому кодексу, которые позволяют дополнительно снимать с бизнесменов триллионы рублей
Поправки к Налоговому кодексу приняла Госдума, а 29 сентября их подписал президент России. Согласно документу, в России расширили перечень объектов недвижимого имущества, за которые с 2020 года придется платить налог по кадастровой стоимости, а не по остаточной, как сейчас. Министерство финансов России уже признало проблему и начало ее исправлять.
В тексте есть фраза «иные объекты недвижимого имущества». По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, эти слова при желании можно распространить на производственные комплексы или списанное и не снятое с учета в Росреестре имущество.
Предположительно, во время второго чтения в Госдуме допустили техническую ошибку, которая теперь может стоить бизнесу сотен миллиардов рублей.
Замглавы Минфина Илья Трунин объяснил «Коммерсанту», что под «иными объектами» понимали жилые помещения и строения, садовые дома, гаражи и другие объекты, перечень которых ограничен. Он отметил, что уже прорабатываются поправки к закону с целью «исключения неточностей и неясностей интерпретации норм статьи 378.2».
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