Табун верблюдов и пастух заблудились в тумане в горах под Новороссийском

Пастух перегонял верблюдов из Геленджика в Новороссийск по горном хребту. В районе нефтебазы «Грушовая» он заблудился. На поиски мужчины и животных отправились спасатели. Пастуха и стадо нашли и вывели в станицу Неберджаевскую.

«Табун верблюдов и сопровождающий не пострадали», — рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме.

На фотографиях из поста Одерова видно, что когда спасатели нашли мужчину с животными, вокруг был туман.

Ранее Юга.ру рассказывали о еще одном инциденте с участием верблюда. В июне в Геленджике туристка из Астраханской области упала с верблюда на горе Безумной. Женщине потребовалась помощь спасателей.