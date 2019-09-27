Табун верблюдов и пастух заблудились в тумане в горах под Новороссийском
В горах Черноморского побережья Краснодарского края 26 сентября потерялся пастух со своим стадом верблюдов
Пастух перегонял верблюдов из Геленджика в Новороссийск по горном хребту. В районе нефтебазы «Грушовая» он заблудился. На поиски мужчины и животных отправились спасатели. Пастуха и стадо нашли и вывели в станицу Неберджаевскую.
«Табун верблюдов и сопровождающий не пострадали», — рассказал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме.
На фотографиях из поста Одерова видно, что когда спасатели нашли мужчину с животными, вокруг был туман.
Ранее Юга.ру рассказывали о еще одном инциденте с участием верблюда. В июне в Геленджике туристка из Астраханской области упала с верблюда на горе Безумной. Женщине потребовалась помощь спасателей.
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