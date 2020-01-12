Власти Чечни решили бороться с плагиатом своего фольклора

«Особенно ценно и сакрально для нас все, что имеет гриф "народное". Однако в наши дни мы нередко видим попытки разных деятелей и представителей других народов присвоить себе то, что исконно принадлежит чеченскому народу и культуре. Защитить и отстоять свое — наш долг! Нельзя на это вечно смотреть и говорить "ничего страшного". Нам чужого не надо, да и своего не отдадим», — говорится в публикации.

Министр рассказал, что поручил директору Центра народного творчества министерства культуры Чечни Рамзану Даудову и начальнику отдела учебных заведений Шарипу Цуруеву «собрать все имеющиеся примеры и случаи посягательств на наш фольклор или исторических героев кем бы то ни было». Итогом этой работы должен стать «план соответствующих действий».

В заключение Хож-Бауди Дааев попросил присылать ему в директ сообщения с замечаниями и ссылками по соответствующей теме.

Как ранее писали Юга.ру, в феврале 2019 года министр культуры Чечни осудил американского актера Билли Портера, который пришел на церемонию вручения «Оскар» в платье, резюмировав, что «на Кавказе отсекали головы тем, кто нарушал устои между мужчиной и женщиной».