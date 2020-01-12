Власти Чечни решили бороться с плагиатом своего фольклора
Министр культуры Чечни в январе Хож-Бауди Дааев заявил, что ведомство займется поиском фактов плагиата чеченского фольклора
10 января Дааев написал в своем инстаграме, что чеченский фольклор необходимо защитить.
«Особенно ценно и сакрально для нас все, что имеет гриф "народное". Однако в наши дни мы нередко видим попытки разных деятелей и представителей других народов присвоить себе то, что исконно принадлежит чеченскому народу и культуре. Защитить и отстоять свое — наш долг! Нельзя на это вечно смотреть и говорить "ничего страшного". Нам чужого не надо, да и своего не отдадим», — говорится в публикации.
Министр рассказал, что поручил директору Центра народного творчества министерства культуры Чечни Рамзану Даудову и начальнику отдела учебных заведений Шарипу Цуруеву «собрать все имеющиеся примеры и случаи посягательств на наш фольклор или исторических героев кем бы то ни было». Итогом этой работы должен стать «план соответствующих действий».
В заключение Хож-Бауди Дааев попросил присылать ему в директ сообщения с замечаниями и ссылками по соответствующей теме.
Как ранее писали Юга.ру, в феврале 2019 года министр культуры Чечни осудил американского актера Билли Портера, который пришел на церемонию вручения «Оскар» в платье, резюмировав, что «на Кавказе отсекали головы тем, кто нарушал устои между мужчиной и женщиной».
В июле Хож-Бауди Дааев запретил местным интернет-звездам выпускать песни и давать концерты без его ведома.
«Установлен порядок, в республике есть глава, есть власть, есть дисциплина — шутить никому не позволим», — сказал министр культуры.
В сентябре появилась информация о том, что двух чеченских исполнителей задержали за песни, которые не понравились властям.
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Чеченский фольклор очень богат своей тысячелетней историей, в который веками собирались народные илли, назмы, песни, легенды, сказания, сказки, баллады, шутки и тд. Особенно ценно и сакрально для нас все, что имеет гриф ,,народное''. Однако, в наши дни мы не редко видим попытки разных деятелей и представителей других народов присвоить себе то, что исконно принадлежит чеченскому народу и культуре. Защитить и отстоять своё - наш долг! Нельзя на это вечно смотреть и говорить ,,ничего страшного''. Нам чужого не надо, да и своего не отдадим. Сегодня провёл встречу с Директором Центра народного творчества Минкультуры ЧР Р.Даудовым и начальником отдела учебных заведений Ш.Цуруевым. Поручил собрать все имеющиеся примеры и случаи посягательств на наш фольклор или исторических героев кем бы то ни было. По итогам будет принят план соответствующих действий. Если у кого есть замечания и ссылки по данного вопросу, то прошу скинуть в директ
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