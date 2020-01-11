Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

UPD: президент Украины Владимир Зеленский написал в своем фейсбуке , что ожидает от властей Ирана готовность к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплатам компенсаций, а также официальных извинений.

Об этом говорится в заявлении генерального штаба вооруженных сил Ирана, которое цитирует Информационное агентство Иранской республики. Военные указали, что инцидент произошел на фоне обостренных отношений Ирана и США. То обстоятельство, что в небе возросло количество полетов военных самолетов США, стало причиной «повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны». Военные отметили, что украинский лайнер летел над важным военным объектом и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект». В Иране пообещали исправить и улучшить свои системы, чтобы в будущем избегать таких ошибок, сообщает «Медуза».



Президент Ирана Хасан Рухани сообщил в своем твиттере, что страна «глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке». Рухани заявил, что Иран выплатит компенсации за сбитый украинский самолет, а виновные предстанут перед военным трибуналом.

Напомним, самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе аэропорта Тегерана утром 8 января. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа, всего 176 человек, погибли. Среди них были граждане Канады, Украины, Ирана, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Ранее, 9 января, заявление о том, что Boeing был сбит иранской ракетой класса «земля-воздух», сделал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, опираясь на данные развездки. Позже это же утверждал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В США также заключили, что такая причина крушения самолета вероятна, писала «Медуза». Украинские власти не исключали такую версию, однако наряду с ней рассматривали и иные причины трагедии.