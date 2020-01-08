В Иране рухнул украинский Boeing. Погибли все пассажиры и члены экипажа
Пассажирский самолет международных авиалиний Украины (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе аэропорта в Тегеране утром 8 января
Самолет с бортовым номером UR-PSR следовал рейсом PS752 из международного аэропорта имени имама Хомейни в в Киев. Согласно данным сайта Flightradar24, связь с бортом была утеряна через 2-3 минуты после взлета.
Представитель министерства дорожного транспорта и транспорта Ирана Кассем Биниаз сообщил, что на борту самолета находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа. В Совете национальной безопасности и обороны Украины позже уточнили, что на борту было 168 пассажиров и девять членов экипажа. В МЧС Ирана и МИД Украины сообщили, что в результате крушения погибли все на борту, пишет Associated Press. При этом иранское агентство Tasnim и Andalou Agency сообщают о 180 людях на борту.
Официальный представитель аэропорта заявил, что причиной крушения стало возгорание двигателя, передает РИА «Новости». Ранее издание Al-Hadath сообщало, что лайнер могли случайно сбить ракетой: в ночь его крушения Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке в ответ на гибель иранского генерала Касема Сулеймани, убитого 3 января по приказу президента Дональда Трампа.
На Украине создали оперативный штаб для расследования катастрофы. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа.
Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося самолета, его передали правоохранительным органам Ирана, сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.
Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran.— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020
The Ukranian airplane was a Boeing 737-800 pic.twitter.com/ESTzbWKqCy
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