Украина назвала основные версии крушения Boeing в Иране. Среди них — попадание российской ракеты и теракт

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 9 января назвал несколько причин крушения пассажирского лайнера, в числе которых — теракт на борту и попадание ракеты в самолет

Пассажирский самолет международных авиалиний Украины (МАУ) Boeing 737-800 разбился утром 8 января после взлета в Тегеране. Все 176 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв — 11 украинцев.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в своем фейсбуке, что в Тегеран прибыла государственная комиссия Украины, которая сейчас изучает разные версии крушения, среди них:

поражение самолета ракетой из зенитно-ракетного комплекса, «в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в интернете»;

столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом;

разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам;

террористический акт внутри самолета.

Между тем в Иране 9 января опубликовали предварительный отчет о крушении. В документе Организации гражданской авиации Ирана уточняется, что Boeing загорелся еще до столкновения с землей, а траектория полета указывает на то, что после появления неполадки пилоты развернули его в сторону аэропорта. При этом экипаж не сообщил о внештатной ситуации на борту, пишет РИА «Новости».

Ранее официальный представитель аэропорта заявлял, что причиной крушения стало возгорание двигателя. А издание Al-Hadath сообщало, что лайнер могли случайно сбить ракетой: так как в ночь его крушения Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке.