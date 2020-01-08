МИД Украины: Жертвами крушения Boeing в Иране стали граждане семи стран, всего 176 человек

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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МИД Украины сообщил официальные данные о погибших в авиакатастрофе в Иране

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе аэропорта Тегерана утром 8 января через несколько минут после вылета в Киев. Все находящиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. 

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко написал в твиттере о том, что по последним данным в авиакатастрофе погибло 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

«Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 2 + 9 (экипаж); Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3», — сообщил Пристайко.

Глава ведомства добавил, украинские власти продолжают расследование.

Ранее иранское информагентство IRNA сообщало со ссылкой на представителя аэропорта, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя, которое было вызвано техническими неполадками. 

Росавиация распространила уведомление, в котором рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

Авиакатастрофы Авиация Происшествия Украина

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