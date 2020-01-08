МИД Украины: Жертвами крушения Boeing в Иране стали граждане семи стран, всего 176 человек

МИД Украины сообщил официальные данные о погибших в авиакатастрофе в Иране

Самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Boeing 737-800 разбился в районе аэропорта Тегерана утром 8 января через несколько минут после вылета в Киев. Все находящиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко написал в твиттере о том, что по последним данным в авиакатастрофе погибло 176 человек, в том числе девять членов экипажа.

«Сейчас нам известна следующая информация по странам происхождения погибших в катастрофе PS752: Иран — 82; Канада — 63; Украина — 2 + 9 (экипаж); Швеция — 10; Афганистан — 4; ФРГ — 3; Великобритания — 3», — сообщил Пристайко.

Глава ведомства добавил, украинские власти продолжают расследование.