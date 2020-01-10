Стартовало голосование за самый привлекательный город России. Пока Майкоп обгоняет Краснодар
В интернете начались выборы самого привлекательного, узнаваемого и символичного города России в 2020 году
Всего в проекте участвуют 83 города, включая Москву и Санкт-Петербург. Организаторы голосования уточнили, что национальные выборы поднимут имидж России и поспособствуют развитию самосознания поколений.
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На момент публикации в рейтинге лидировал Смоленск — у него 5,4 тыс. голосов. Краснодар занимает 60-е место с 61 голосом, Ростов — 75-е с 23 голосами. За Майкоп проголосовали 426 раз — с таким результатом он находится на 23-м месте рейтинга.
На сайте «Город России» не требуется регистрация. Необходимо только нажать кнопку и пройти «капчу». С одного IP-адреса можно отдавать не более одного голоса в сутки. Голосование завершится 30 декабря 2020 года в 15:00.
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