На выходных в Краснодарском крае прогнозируют осадки и потепление
Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани 11 и 12 января
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Заместитель начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь рассказал порталу Юга.ру, что сейчас на Кубани стоит погода, характерная для региона зимой, — температура немного выше 0 °С и небольшие осадки.
«В предстоящие два дня ожидается теплый фронтальный раздел [переходная зона или поверхность раздела между двумя воздушными массами в атмосфере — Юга.ру], поэтому в выходные потеплеет на несколько градусов, небольшие осадки останутся. А в воскресенье ожидается холодный фронтальный раздел, поэтому в понедельник температура снова понизится на 3-4 °C, осадки усилятся. Уменьшатся они только к середине следующей недели. Больших температурных колебаний в ближайшее время не будет», — объяснил синоптик.
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По данным краевого гидрометцентра, 11 и 12 января на Кубани ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен гололед и налипание мокрого снега. В субботу ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, а в воскресенье усилится до 5-10 м/с, местами порывы достигнут 12-17 м/с. Температура воздуха в ночь на 11 января — 0…-5 °С, днем — 3-8 °С. Ночью 12 января будет +2…-3 °С, в юго-восточных районах до -4…-8 °С, днем будет 1-6 °С.
На Черноморском побережье в ночь на субботу прогнозируют температуру 0-5 °С, ночью воскресенья — 3-8 °С. Днем будет 4-9 °С, местами до 12 °С.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре 11 января ожидается небольшой дождь, столбики термометров поднимутся до 8 °С, на следующий день также будет дождливо и около 6 °С. Максимальная скорость ветра достигнет 5 м/с.
Как писали Юга.ру, в Сочи из-за аномально теплой погоды в начале января зацвела мимоза.
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