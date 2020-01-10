На выходных в Краснодарском крае прогнозируют осадки и потепление

Синоптики рассказали, какая погода будет на Кубани 11 и 12 января

Заместитель начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь рассказал порталу Юга.ру, что сейчас на Кубани стоит погода, характерная для региона зимой, — температура немного выше 0 °С и небольшие осадки.

«В предстоящие два дня ожидается теплый фронтальный раздел [переходная зона или поверхность раздела между двумя воздушными массами в атмосфере — Юга.ру], поэтому в выходные потеплеет на несколько градусов, небольшие осадки останутся. А в воскресенье ожидается холодный фронтальный раздел, поэтому в понедельник температура снова понизится на 3-4 °C, осадки усилятся. Уменьшатся они только к середине следующей недели. Больших температурных колебаний в ближайшее время не будет», — объяснил синоптик.