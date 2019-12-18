В Адыгее к новогодним праздникам расцвели первоцветы цикламены

Цветы появились не только на равнине, но и в предгорной части республики, сообщил порталу Юга.ру известный путешественник Максим Богатырев.

«Подобные природные аномалии я наблюдал и раньше, но это были единичные цветения. Сейчас в районе горы Физиабго, а это около тысячи метров над уровнем моря, можно встретить массовое цветение цикламенов», — рассказал Богатырев.

Он связал этот факт с изменением климата, которое отражается и на таянии ледников. Ученые также предупреждают о серьезной угрозе дефицита пресной воды из-за резкого таяния ледников в Адыгее.

Старший научный сотрудник Кавказского биосферного заповедника Татьяна Трепет подтвердила порталу Юга.ру особенности текущего декабря, который является одним из самых малоснежных за последние 10 лет. Сейчас в районе плато Лагонаки снег есть, но высота покрова незначительная.

В свою очередь цветение цикламенов в декабре не должно повлиять на их дальнейший жизненный цикл. Появление первоцветов является обычной реакцией на оттепель после заморозков. Они традиционно цветут в нашем климате в январе, феврале. В районе Сочи такое цветение можно назвать обычным, поскольку там климат уже официально признан субтропическим, добавила Трепет.