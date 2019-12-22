Хабиб исполнил новогоднюю мечту школьника из Апшеронска и встретился с ним

Дагестанский боец смешанных единоборств, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов исполнил мечту парня из Краснодарского края с «Елки желаний»

14-летний Ярослав Троценко из Апшеронска с детства занимается единоборствами — ходит на дзюдо и самбо. Несколько лет назад он увидел бой Хабиба против американца Майкла Джонсона и был так впечатлен, что с тех пор у него была мечта встретиться с Нурмагомедовым и пообщаться с ним. «Нравится характер Хабиба, ход боя, все нравится, давно за него болею», — рассказал Троценко.

Несколько недель назад мама Ярослава заполнила анкету акции «Елка желаний», и получила ответ &mdash Нурмагомедов готов встретиться с поклонником. 13 декабря Ярослав с родителями приехал в Краснодар, в отель, где остановился Хабиб. Он, напомним, приезжал на Кубань, чтобы стать почетным гостем турнира Gorilla FC (GFC) и провести б встречу с болельщиками. Помимо Нурмагомедова с Троценко также встретились бойцы Ислам Махчев и Зубайра Тухугов, которые принимали участие в турнире. По словам школьника, он был в шоке от счастья, ночью даже не мог заснуть. «Встреча с Нурмагомедовым вдохновила на то, чтобы больше работать. Он сказал, чтобы я тренировался, и тогда все получится», — рассказал Ярослав порталу Юга.ру.