После решения ВАДА Сочи грозит отмена ЧМ по санному спорту

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) 9 декабря запретило России участвовать в международных турнирах, а также организовывать их у себя. Это может коснуться и чемпионата мира по санному спорту

Исполком ВАДА 9 декабря лишил статуса соответствия Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). До этого, 25 ноября, комитет по соответствию предложил переносить в другие страны соревнования, которые должны проводиться в России во время действия запрета. Исключения составят только те случаи, в которых перенос мероприятий невозможен по юридическим или практическим причинам.

На период с 2020 по 2023 год в России запланировано несколько крупных международных соревнований, среди них чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2020 года, чемпионат мира по волейболу 2022 года, чемпионат мира по хоккею 2023 года. Под санкции также может попасть чемпионат мира по санному спорту, который должен пройти 15-16 февраля 2020 года в Сочи.

Президент Федерации санного спорта России Наталья Гарт 9 декабря выразила надежду на то, что соревнования в России не отменят за два месяца до их старта.

«Отменять целый турнир было бы неверно. Надеюсь, что разум возобладает, так как слишком мало времени остается до начала соревнований», — резюмировала она.

Гарт сказала корреспонденту ТАСС, что уверена в том, что большинство иностранных коллег поддержит Россию.

«Мы дружим, несмотря на то что мы конкуренты, относимся друг к другу с большим уважением», — заключила она.