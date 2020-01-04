Эвакуаторы в горах Красной Поляны перешли на круглосуточный режим работы
В начале января с началом зимнего курортного сезона и из-за увеличения потока транспорта, в поселке Красная Поляна усилили работу автодорожных служб
На усиленный режим перешли сотрудники ДПС, круглосуточно будет работать служба эвакуации автомобилей, сообщили 4 января в пресс-службе администрации Сочи.
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Кроме того, водителям на личном транспорте напомнили о том, что машина должна быть укомплектована зимней резиной, а парковать ее можно только на специально оборудованных зонах.
Всего на горнолыжных курортах «Роза Хутор», «Газпром» и «Курорт Красная Поляна» подготовлено 4 тыс. 527 парковочных мест. Если в горном кластере все места будут заняты, въезд в Красную Поляну будет временно ограничен. Такие же меры могут быть приняты при внештатных ситуациях.
В мэрии Сочи рекомендовали жителям и гостям курорта до 9 января воздержаться от использования личного транспорта для поездок в горы и пересесть на общественный транспорт. Машины можно оставить на перехватывающих парковках в Хостинском и Адлерском районах.
Во время зимних выходных в Сочи увеличили число автобусов городских и пригородных маршрутов так, что интервал их движения составит от 5 до 15 минут. Также в горный кластер можно добраться на «Ласточках», курсирующих по трем направлениям:
- Сочи — Роза Хутор;
- «Роза Хутор» — аэропорт Адлер;
- Имеретинский курорт — «Роза Хутор».
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Как писали Юга.ру, в ночь на 3 января в Красной Поляне выпал снег, после чего для туристов открылись горнолыжные трассы. Напомним, в конце декабря из-за недостатка снега в Сочи из-за дефицита снега были закрыты большинство трасс и ограничили продажу ски-пассов.
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