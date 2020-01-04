Эвакуаторы в горах Красной Поляны перешли на круглосуточный режим работы

В начале января с началом зимнего курортного сезона и из-за увеличения потока транспорта, в поселке Красная Поляна усилили работу автодорожных служб

Кроме того, водителям на личном транспорте напомнили о том, что машина должна быть укомплектована зимней резиной, а парковать ее можно только на специально оборудованных зонах.

Всего на горнолыжных курортах «Роза Хутор», «Газпром» и «Курорт Красная Поляна» подготовлено 4 тыс. 527 парковочных мест. Если в горном кластере все места будут заняты, въезд в Красную Поляну будет временно ограничен. Такие же меры могут быть приняты при внештатных ситуациях.

В мэрии Сочи рекомендовали жителям и гостям курорта до 9 января воздержаться от использования личного транспорта для поездок в горы и пересесть на общественный транспорт. Машины можно оставить на перехватывающих парковках в Хостинском и Адлерском районах.

Во время зимних выходных в Сочи увеличили число автобусов городских и пригородных маршрутов так, что интервал их движения составит от 5 до 15 минут. Также в горный кластер можно добраться на «Ласточках», курсирующих по трем направлениям: