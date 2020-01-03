В районе Красной Поляны выпал снег и открылась новая трасса для экстремалов

Краснодарский край

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К новой трассе «Бэккантри» можно добраться на ратраке

Новая трасса для любителей экстремального спуска на лыжах и сноубордах открылась в районе Красной Поляны.

Трасса «Бэккантри» доступна с 11:00 до 14:00 для желающих по ней прокатиться в долине Цирк-3. Добраться до начала спуска на высоте 2 300 метров над уровнем моря можно на ратраке (до семи человек одновременно). Трасса обозначена красным уровнем сложности. Протяженность «Бэккантри» составляет примерно километр с перепадом высот в 200 метров.

В ночь на 3 января в районе Красной Поляны выпал долгожданный для множества туристов снег и установилась минусовая температура. Открыты трассы: ЗА — Панорама, 4А — Цирк-2, 5А — Черная пирамида, 5В — Аибга, 6А — Цирк-3 и «Бэккантри».

Горнолыжный спорт Красная Поляна Курорты и туризм Погода Сочи

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