В горах Сочи из-за дефицита снега не открыли большинство трасс и ограничили продажу ски-пассов

В Красной Поляне в конце декабря установилась слишком теплая погода, из-за этого и снега не хватает для открытия трасс

Например, 30 декабря в горно-туристическом центре «Газпром» работает только одна трасса для катания на Альпике от 2256 до 1900 метров над уровнем моря.

«На Псехако можно представить нормальный уровень снега, если посмотреть на ярмарочные киоски, которые сейчас неестественно торчат из снега почти на метр выше, чем надо», — написали в инстаграме курорта.

На «Курорте Красная Поляна» сегодня работают четыре трассы, также выше 2000 метров.