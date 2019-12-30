В горах Сочи из-за дефицита снега не открыли большинство трасс и ограничили продажу ски-пассов
В Красной Поляне в конце декабря установилась слишком теплая погода, из-за этого и снега не хватает для открытия трасс
Например, 30 декабря в горно-туристическом центре «Газпром» работает только одна трасса для катания на Альпике от 2256 до 1900 метров над уровнем моря.
«На Псехако можно представить нормальный уровень снега, если посмотреть на ярмарочные киоски, которые сейчас неестественно торчат из снега почти на метр выше, чем надо», — написали в инстаграме курорта.
На «Курорте Красная Поляна» сегодня работают четыре трассы, также выше 2000 метров.
В пресс-службе мэрии Сочи рассказали, что на горнолыжном курорте «Роза Хутор» ввели ограничения продажи ски-пассов. Для безопасности туристов с 30 декабря и до улучшения погодных условий ски-пассы будут продаваться не в кассах, а в отелях курорта, и приобрести их смогут только проживающие в них гости. Кроме того, каждый вечер в 18:00, после завершения работы курорта, на официальном сайте будет предоставляться информация о поступлении в свободную продажу определенного количества однодневных ски-пассов на следующий день.
«Как только погодные условия станут более благоприятными и позволят открыть больше трасс для катания, все ограничения будут сняты», — сообщается в инстаграме «Роза Хутор».
Напомним, перед началом новогодних выходных в горах Красной Поляны начал работу оперативный штаб, на курорте усилили дежурство служб ГО и ЧС.
Как писали Юга.ру, в первые дни декабря в горах Сочи выпало больше полуметра снега.
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