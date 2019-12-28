В «Сочи Парке» открылась усадьба Деда Мороза

«Новогодняя сказка продолжится до 8 января. В дни каникул детей и взрослых ждет множество развлечений. Среди праздничных премьер — уличное шоу „Оркестр Дедов Морозов“, в котором сказочные волшебники сыграют главные новогодние мелодии на духовых и ударных музыкальных инструментах», — сообщили 28 декабря в пресс-службе «Сочи Парка».

Каждый день для гостей парка устраивают барабанное шоу, ДискоЕлку, хоровод с Бабой Ягой, перформанс «В поисках снега» и парады сказочных героев, в которых может поучаствовать каждый. Кроме того, в детском уголке парка запустили новый семейный аттракцион — паровоз «Экспресс Улиточка».

31 декабря праздничная программа с анимацией и новогодними персонажами начнется в 20:00. Дед Мороз, Снегурочка и Баба Яга поздравят всех с Новым годом, после этого запланированы конкурсы и розыгрыши призов, ночные полеты на аттракционах, выступления кавер-групп, шоу барабанщиков и духовой оркестр. После полуночи начнется фейерверк и дискотека. Также организаторы подготовили праздничный сценарий подсветки из десяти тысяч светодиодных огней на 57-метровом «Колесе времени».

Праздничные представления в дельфинарии, шоу мыльных пузырей, анимационная программа «Три кота» пройдут в «Сочи Парке» по расписанию. Также до 5 января продолжаются традиционные детские новогодние елки для самых маленьких гостей. Подробности можно узнать по телефону 8(938)488-22-33 либо увидеть на сайте sochipark.ru.

Как ранее сообщали Юга.ру, с 28 декабря по 8 января парк будет открыт с 11:00 до 20:00, 31 декабря — с 11:00 до 16:00 и с 20:00 до 2:00, 1 января — с 14:00 до 20:00. В эти дни будут работать будут все аттракционы, продолжится новогодняя программа. Для гостей отеля-замка «Богатырь» билеты в «Сочи Парк» предоставляются в подарок, добавили в пресс-службе парка.