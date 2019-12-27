Синоптик рассказал, ждать ли снега на Кубани в новогоднюю ночь

В краснодарском краевом гидрометцентре дали прогноз погоды на 31 декабря и 1 января 2020 года

В последние выходные 2019 года — 28 и 29 декабря — в Краснодарском крае немного похолодает: днем будет около 3-8 °С.

Заместитель начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь рассказал порталу Юга.ру, что температура воздуха будет понижаться до 31 декабря. Днем она останется на отметках 1-6 °С, ночью в центральных районах края будет холоднее, но не намного: -3...+2 °С. В предгорьях, горах и северных районах возможно понижение до -6...-8 °С. После Нового года, начиная с 1 января, снова потеплеет. Днем воздух прогреется до 6-11 °С, ночью будет около 0 °С.

Также 31 декабря и 1 января немного усилится ветер: порывы достигнут 6-8 м/с, местами до 14-15 м/с.