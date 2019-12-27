Синоптик рассказал, ждать ли снега на Кубани в новогоднюю ночь

Краснодарский край

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В краснодарском краевом гидрометцентре дали прогноз погоды на 31 декабря и 1 января 2020 года

В последние выходные 2019 года — 28 и 29 декабря — в Краснодарском крае немного похолодает: днем будет около 3-8 °С.

Заместитель начальника Краснодарского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Андрей Бондарь рассказал порталу Юга.ру, что температура воздуха будет понижаться до 31 декабря. Днем она останется на отметках 1-6 °С, ночью в центральных районах края будет холоднее, но не намного: -3...+2 °С. В предгорьях, горах и северных районах возможно понижение до -6...-8 °С. После Нового года, начиная с 1 января, снова потеплеет. Днем воздух прогреется до 6-11 °С, ночью будет около 0 °С.

Также 31 декабря и 1 января немного усилится ветер: порывы достигнут 6-8 м/с, местами до 14-15 м/с.

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По словам Бондаря, снега на Новый год в центральных районах Краснодарского края не будет. До конца года в регионе будет сыро, но к вечеру перед новогодней ночью осадки прекратятся.

«Вероятность осадков 31 декабря существует, примерно 20-30%, но это либо морось, либо туман с утра. К середине дня осадки прекратятся, сохранится только небольшая облачность», — сказал синоптик.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 31 декабря в Краснодаре будет пасмурная погода и слабый ветер. Столбики термометров будут держаться на отметках около 4 °С. В первый день 2020 года будет так же пасмурно, температура почти не изменится — 5-6 °С.

Напомним, грядущие новогодние каникулы у россиян продлятся до 8 января.

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