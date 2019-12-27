В последние выходные года на Кубань придут ночные морозы

В Краснодарском крае с 27 по 29 декабря синоптики ожидают пасмурную погоду и ночные морозы

В крае 27 декабря местами пройдут дожди, в горах — мокрый снег. Утром возможен туман. Днем будет 3-8 °С, местами до 10 °С. Ветер 3-8 м/с. На Черномороском побережье также будет дождливо. Порывы ветра достигнут 9-14 м/с, столбики термометров поднимутся до 8-13 °С.

В Краснодаре в пятницу днем ожидается небольшой дождь. Температура воздуха будет держаться в пределах 6-8 °С. Ветер 3-8 м/с.

В последние выходные 2019 года, 28 и 29 декабря, на Кубани местами возможен дождь, в горах пройдет мокрый снег. Ночью температура воздуха опустится до 0 °С, при прояснении — до -3 °С. При этом днем термометры покажут около 10 °С. В начале выходных ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, ближе к концу порывы усилятся до 12-17 м/с.

На Черноморском побережье в выходные также будет дождливо. По данным гидрометцентра Кубани, ночью воздух остынет до 2-7 °С, днем потеплеет до 7-12 °С. На участке Анапа — Геленджик порывы ветра достигнут 9-14 м/с.