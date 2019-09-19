Шуховская башня, памятник Авроре, «Мост поцелуев». На «здании с часами» в Краснодаре появится плакат ко Дню города

В Краснодаре на «здании с часами» напротив мэрии в сентябре начали вешать баннер к 226-летию города

К празднику изготовили два панно. Основной плакат повесят на улице Красной, 124/б. На баннере — фото и графические изображения достопримечательностей Краснодара: Шуховской башни, монументов императрице Екатерине Великой, памятник Авроре, «моста Поцелуев», Триумфальной арки. Его общая площадь составит 950 кв. метров. Баннер начали вешать 14 сентября.

Еще одно панно разместят на здании мэрии со стороны органного зала. В пресс-службе администрации Краснодара пояснили, что основная цель концепции в этом году — подчеркнуть объединение и выразительность городской среды.

«Мы решили, что основной темой должно стать объединение. В Краснодаре живут люди из самых разных регионов России, да и исторически наш город всегда был многонациональным. Графически объединение выражено через городские символы разных эпох, объединенные единой линией. Оформление лаконичное — мы сделали его сдержанным по цветам и форме», — рассказала главный архитектор города Наталья Машталир.

Дизайн разработали в городском департаменте архитектуры и градостроительства вместе с управлением по делам молодежи.