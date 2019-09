Поржавевший Мост поцелуев власти Краснодара пообещали отремонтировать

View this post on Instagram

Некто Роман Литвинов (6 подписечков на Ютубе) увидел, что одна из знаковых достопримечательностей Краснодара — Мост Поцелуев — находится в ужасающем «внешнем состоянии», а ведь его эмблему разместили на главной городской театральной площади города. ⠀ ️ Активисты выполнили свою работу за 23 часа сняв и смонтировав ролик обозначив проблему, — пишет Роман, — А задача Администрации Краснодара (управленцев) показать свою работоспособность, в ограниченное время, и достойность своих должностей. А главное, не посрамить Краснодар перед гостями города! «Для общего понимания: Краснодар- наш общий дом, в который мы приглашаем гостей на «день рождения» и хотим показать себя достойно, не посрамиться ! В бытовой суете за всем не уследишь, поэтому мы выполнили свою работу за 23 часа смонтировав ролик, обозначили проблему о состоянии моста, а задача Администрации Краснодара (управленцев) организовать и показать свою работоспособность, в ограниченное время, и достойность своих должностей. А главное, не посрамить Краснодар перед гостями города! Дело в том, что если ограждение моста не покрасят за сегодня и завтрашнее утро, а к примеру «Мы внесём в список плановых работ на 2020год» , то Администрация сразу распишется в своей несостоятельности и невозможности решить простой вопрос, хотя бы косметически, хотя бы замазать «рану на лице города». Интересный вояка этот Роман! #МостыКраснодара #МостПоцелуев #KissChallenge #typodar