Поржавевший Мост поцелуев власти Краснодара пообещали отремонтировать
В Краснодаре в сентябре власти пообещали отремонтировать Мост поцелуев, который поржавел
Роман Литвинов, который представился активистом, опубликовал на своем ютуб-канале видео нынешнего состояния моста. В ролике показано, что Мост поцелуев поржавел, а краска на нем слезла. Мужчина призвал власти Краснодара за сутки сделать косметический ремонт — «замазать рану на лице города».
Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий написал в комментарии к видеозаписи, что администрация уже обратила внимание на эту проблему. Он опубликовал ответ главы города Евгения Первышова, который пообещал отремонтировать мост.
«Одной покраской уже не обойтись, мост нужно ремонтировать. Ни за сутки, ни за неделю это не сделать. В следующем году департамент дорожного хозяйства займется темой, задача — сделать все, чтобы мост был как новый и продолжал украшать фотографии с самым красивым закатом в Краснодаре», — ответил мэр.
Мост поцелуев открыли в 2003 году. Он находится рядом с улицей Кубанской Набережной в парке 30-летия Победы. Это одна из главных достопримечательностей города. В 2019 году мост изобразили на плакатах, посвященных 226-летию города.
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Некто Роман Литвинов (6 подписечков на Ютубе) увидел, что одна из знаковых достопримечательностей Краснодара — Мост Поцелуев — находится в ужасающем «внешнем состоянии», а ведь его эмблему разместили на главной городской театральной площади города. ⠀ ��️ Активисты выполнили свою работу за 23 часа сняв и смонтировав ролик обозначив проблему, — пишет Роман, — А задача Администрации Краснодара (управленцев) показать свою работоспособность, в ограниченное время, и достойность своих должностей. А главное, не посрамить Краснодар перед гостями города! «Для общего понимания: Краснодар- наш общий дом, в который мы приглашаем гостей на «день рождения» и хотим показать себя достойно, не посрамиться ! В бытовой суете за всем не уследишь, поэтому мы выполнили свою работу за 23 часа смонтировав ролик, обозначили проблему о состоянии моста, а задача Администрации Краснодара (управленцев) организовать и показать свою работоспособность, в ограниченное время, и достойность своих должностей. А главное, не посрамить Краснодар перед гостями города! Дело в том, что если ограждение моста не покрасят за сегодня и завтрашнее утро, а к примеру «Мы внесём в список плановых работ на 2020год» , то Администрация сразу распишется в своей несостоятельности и невозможности решить простой вопрос, хотя бы косметически, хотя бы замазать «рану на лице города». Интересный вояка этот Роман! #МостыКраснодара #МостПоцелуев #KissChallenge #typodar
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