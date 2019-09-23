Поржавевший Мост поцелуев власти Краснодара пообещали отремонтировать

Роман Литвинов, который представился активистом, опубликовал на своем ютуб-канале видео нынешнего состояния моста. В ролике показано, что Мост поцелуев поржавел, а краска на нем слезла. Мужчина призвал власти Краснодара за сутки сделать косметический ремонт — «замазать рану на лице города».

Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий написал в комментарии к видеозаписи, что администрация уже обратила внимание на эту проблему. Он опубликовал ответ главы города Евгения Первышова, который пообещал отремонтировать мост.

«Одной покраской уже не обойтись, мост нужно ремонтировать. Ни за сутки, ни за неделю это не сделать. В следующем году департамент дорожного хозяйства займется темой, задача — сделать все, чтобы мост был как новый и продолжал украшать фотографии с самым красивым закатом в Краснодаре», — ответил мэр.