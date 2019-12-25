В Сочи женщину, которой стало плохо, не могли отвезти к врачам из-за пробок   

В Сочи сотрудники Росгвардии помогли женщине, которой внезапно стало плохо, оперативно добраться до медиков, минуя пробки

На улице Приреченской к экипажу вневедомственной охраны обратилась женщина-водитель. Она сообщила, что везет к врачам свою 32-летнюю знакомую, которой внезапно стало плохо. Но из-за плотного потока машин водитель боялась не успеть к врачам.

Прапорщики полиции Андрей Пашян и Ренальд Акопов связались с центром оперативного управления вневедомственной охраны по Сочи и, минуя пробки, доставили больную в ближайшую станцию скорой помощи, рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Как писали Юга.ру, в Сочи в январе из-за сложных погодных условий машина скорой помощи не смогла проехать к пострадавшему в село Аибга по горной дороге.