Из-за непогоды машина скорой помощи не смогла добраться до горного села в Сочи

В Сочи 9 января из-за сложных погодных условий машина скорой помощи не смогла проехать в село Аибга по горной дороге к пострадавшему

«Сообщение с просьбой доставить бригаду медиков к больному поступило в спасотряд МЧС от врача скорой помощи. Спасатели ЮРПСО на автомобиле повышенной проходимости доставили врача к больному», — рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

После оказания первой помощи сотрудники МЧС сопроводили 24-летнего парня к машине и вывезли из горной местности.

Как сообщали Юга.ру, 9 января в Сочи ввели режим повышенной готовности из-за мороза и сильного ветра.