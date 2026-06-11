В Ростовской области закрылись десятки детских садов. Жители требуют проверки

8 июня жители города Гуково Ростовской области записали видеообращение, в котором пожаловались на закрытие властями очередного детского сада из-за снижения рождаемости и оптимизации дошкольного образования. По данным властей, детсады города заполнены только на 79,9%.

Так, за последние семь лет в Гуково закрылись учреждения «Солнышко», «Дюймовочка», «Сказка», «Ландыш», «Колобок», «Колокольчик», «Незабудка» и другие, а также «Станция юных техников». 5 июня заместитель главы администрации города и ответственная за социальную сферу Елена Голикова подписала документ о прекращении работы еще одного детсада — «Родничка».

Родители рассказали, что вынуждены возить детей в детсады других районов. Однако многие дошкольники и вовсе перестали посещать учреждения — в Гуково проблемы с транспортом, который ходит редко.

«Родителям приходится возить детей в другие районы, что создает неудобства и дополнительные расходы. По утрам нет возможности уехать. Это еще и накладно, ведь в нашем городе отсутствует детский проезд, и дети сидят дома, а это нарушение закона», — заявили родители.

В связи с этим жители Гуково написали коллективную петицию с просьбой об отставке Елены Голиковой. Родители требуют провести внеплановую проверку ее деятельности, а также деятельности заведующей отделом образования Татьяны Лысенко. Кроме того, горожане просят оценить законность и обоснованность решений о закрытии детсадов, проверить целевое использование бюджета и остановить ликвидацию детсада «Родничок».