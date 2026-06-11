В Ростовской области закрылись десятки детских садов. Жители требуют проверки
В Ростовской области власти хотят закрыть очередной детсад из-за снижения рождаемости. Жители города Гуково записали петицию
8 июня жители города Гуково Ростовской области записали видеообращение, в котором пожаловались на закрытие властями очередного детского сада из-за снижения рождаемости и оптимизации дошкольного образования. По данным властей, детсады города заполнены только на 79,9%.
Так, за последние семь лет в Гуково закрылись учреждения «Солнышко», «Дюймовочка», «Сказка», «Ландыш», «Колобок», «Колокольчик», «Незабудка» и другие, а также «Станция юных техников». 5 июня заместитель главы администрации города и ответственная за социальную сферу Елена Голикова подписала документ о прекращении работы еще одного детсада — «Родничка».
Родители рассказали, что вынуждены возить детей в детсады других районов. Однако многие дошкольники и вовсе перестали посещать учреждения — в Гуково проблемы с транспортом, который ходит редко.
«Родителям приходится возить детей в другие районы, что создает неудобства и дополнительные расходы. По утрам нет возможности уехать. Это еще и накладно, ведь в нашем городе отсутствует детский проезд, и дети сидят дома, а это нарушение закона», — заявили родители.
В связи с этим жители Гуково написали коллективную петицию с просьбой об отставке Елены Голиковой. Родители требуют провести внеплановую проверку ее деятельности, а также деятельности заведующей отделом образования Татьяны Лысенко. Кроме того, горожане просят оценить законность и обоснованность решений о закрытии детсадов, проверить целевое использование бюджета и остановить ликвидацию детсада «Родничок».
94 школы, 380 детских садов и даже метро:
«Вместо того чтобы экономить бюджет, проще выбросить на улицу 60 детей и весь коллектив детского сада. Если вы не справляетесь со своей работой, то стоит обратиться за помощью во внешнее управление», — подытожили родители.
Также горожане напомнили о судьбе детского сада «Солнышко» — в декабре 2018 года его закрыли, а уже в июне следующего года здание превратилось в «наркоманский притон».
10 июня жители Гуково сообщили, что ознакомились с заключением комиссии, в котором говорится о ликвидации «Родничка». По данным властей, это делается для того, чтобы «заполнить образовавшиеся в других детских садах дырки». Однако, по словам родителей, у чиновников нет точного понимания, пойдут ли дошкольники в другие учреждения.
Также в документе указано, что предполагаемое сокращение затрат на «Родничок» составит 6 746,6 тыс. рублей.
«То есть данная денежная сумма стоит закрытия целого сада?» — риторически спросили родители.
Помимо этого, горожан волнует вопрос, как будет расформирован штат детсада и где в дальнейшем будут работать воспитатели. Кроме того, родители обеспокоены тем, что власти не соблюдают требования СанПиНа, согласно которым расстояние от дома ребенка до детского сада не должно превышать 800 метров.
«Почему расстояние они рассчитывают от садика до садика, а не от дома, где живет ребенок? На комиссии я предложила проделать путь от дома до детсада «Родничок», но получила резкий отказ. То есть им безразлично, как и на чем будут добираться дети», — заявила жительница Гуково.
Также в документе указано, что по данным на 1 сентября, помимо «Родничка», будут закрыты шесть групп в других детсадах города.
Отметим, что всего за 2025 год в Ростовской области закрыли семь детских садов «в связи с существенным снижением численности детей дошкольного возраста или полным их отсутствием в отдельных населенных пунктах».
Как писали Юга.ру, в июне 2025 года в хуторе под Ростовом-на-Дону детсад начали строить на месте единственного школьного стадиона.