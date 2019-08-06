В России за непропуск машины скорой помощи теперь могут лишить прав на год

В России 6 августа вступили в силу поправки, по которым ужесточили наказание за непропуск машины скорой помощи

Раньше водителям, которые не пропустили машину скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом, полагался штраф до 500 рублей или лишение прав до трех месяцев. Однако в конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в КоАП и УК РФ, усиливающий ответственность за воспрепятствование работе медиков, в том числе, за непропуск машины скорой помощи.

С 6 августа в КоАП РФ появилась новая статья «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи» (ст. 6.36). По ней штрафы выросли в десять раз — теперь они составляют от 3 до 5 тыс. рублей, либо нарушителю грозит лишение прав от трех месяцев до одного года.

Кроме того, граждане, которые мешают работе врачей, могут получить штраф до 5 тыс. рублей.