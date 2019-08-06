В России за непропуск машины скорой помощи теперь могут лишить прав на год
В России 6 августа вступили в силу поправки, по которым ужесточили наказание за непропуск машины скорой помощи
Раньше водителям, которые не пропустили машину скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом, полагался штраф до 500 рублей или лишение прав до трех месяцев. Однако в конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в КоАП и УК РФ, усиливающий ответственность за воспрепятствование работе медиков, в том числе, за непропуск машины скорой помощи.
С 6 августа в КоАП РФ появилась новая статья «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи» (ст. 6.36). По ней штрафы выросли в десять раз — теперь они составляют от 3 до 5 тыс. рублей, либо нарушителю грозит лишение прав от трех месяцев до одного года.
Кроме того, граждане, которые мешают работе врачей, могут получить штраф до 5 тыс. рублей.
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«За препятствование работе медика, если такое действие не содержит состава преступления, можно получить штраф от 4 до 5 тыс. рублей. Речь может идти, скажем, о попытке агрессивного соседа не пустить в подъезд приехавших по вызову врачей», — сказано на сайте Госдумы РФ.
Также с 6 августа в Уголовном кодексе дифференцировали ответственность за помехи в работе медиков. Теперь наказание будет зависеть от тяжести вреда, нанесенного больному. Например, воспрепятствование оказанию медпомощи, если оно привело к смерти пациента, будет наказываться лишением свободы на срок до четырех лет либо принудительными работами на тот же срок, пишет RT.
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