В России за непропуск машины скорой помощи теперь могут лишить прав на год

Краснодарский край

Распечатать

В России 6 августа вступили в силу поправки, по которым ужесточили наказание за непропуск машины скорой помощи

Раньше водителям, которые не пропустили машину скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом, полагался штраф до 500 рублей или лишение прав до трех месяцев. Однако в конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в КоАП и УК РФ, усиливающий ответственность за воспрепятствование работе медиков, в том числе, за непропуск машины скорой помощи.

С 6 августа в КоАП РФ появилась новая статья «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи» (ст. 6.36). По ней штрафы выросли в десять раз — теперь они составляют от 3 до 5 тыс. рублей, либо нарушителю грозит лишение прав от трех месяцев до одного года.

Кроме того, граждане, которые мешают работе врачей, могут получить штраф до 5 тыс. рублей.

Читайте также:

«За препятствование работе медика, если такое действие не содержит состава преступления, можно получить штраф от 4 до 5 тыс. рублей. Речь может идти, скажем, о попытке агрессивного соседа не пустить в подъезд приехавших по вызову врачей», — сказано на сайте Госдумы РФ.

Также с 6 августа в Уголовном кодексе дифференцировали ответственность за помехи в работе медиков. Теперь наказание будет зависеть от тяжести вреда, нанесенного больному. Например, воспрепятствование оказанию медпомощи, если оно привело к смерти пациента, будет наказываться лишением свободы на срок до четырех лет либо принудительными работами на тот же срок, пишет RT.

Автомобили Владимир Путин Госдума РФ Закон Законодательство Медицина Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Новости

Чиновникам в России предложили в 10 раз увеличить командировочные
На матч «Краснодар» — «Порту» раскупили все билеты
Кубань возглавила рейтинг регионов РФ по количеству смертельных ДТП
В России за непропуск машины скорой помощи теперь могут лишить прав на год
На Кубани в ДТП погиб водитель со стажем вождения один год
В Туапсинском районе приставы закрыли детский лагерь

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале