Кондратьев предложил создать «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище Краснодара. Не все историки с ним согласны

Власти Кубани хотят открыть мемориальный «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище Краснодара. Однако не все историки согласны с тем, что здесь действительно находятся могилы репрессированных

«Многие живут с этой несправедливостью, что их родителей расстреляли, а у нас нет даже мемориала, куда можно принести цветы. Так сделайте это местом примирения Белых и Красных, по крайней мере, их потомков. Должно быть такое место, куда будут приходить потомки, один общий монумент», — заявил губернатор.

Помимо памятника тысячам греков — жертв большого террора, открытого в 2011 году, здесь находится захоронение, в котором погребены останки 128 человек, обнаруженные несколько лет назад на одной из строительных площадок в центре города.

«Здесь расстрельных рвов очень мало. Это, наверно, самое большое найденное захоронение. Во-первых, большевики очень хорошо их маскировали, а во-вторых, во второй половине 1930-х годов Краснодар не был главным городом региона, он входил в Азово-Черноморскую область. Главным городом был Ростов, и приговоренных к смерти в большей степени возили туда. Расстреливали там, поэтому у нас таких захоронений, во всяком случае найденных, немного», — рассказал в эфире телеканала «Кубань 24» краевед Владимир Бегунов.

Краснодарский историк Виталий Бондарь на своей странице в фейсбуке высказал сомнение в достоверности информации о том, что на том участке Всесвятского кладбища похоронены жертвы сталинских репрессий.

«На самом же деле никакого "расстрельного угла" на Всесвятском кладбище никогда не было. В северо-западном углу — массив гражданских захоронений конца XIX — 60-х годов XX столетия. В 1998 году при пересечении Аэродромной и Бабушкина пытались построить автозаправочную станцию, но Комитет по охране наследия эту стройку остановил. В неглубоком котловане были обнаружены человеческие останки и даже кости домашних животных. Никаких свидетельств того, что здесь хоронили жертв политического террора, а тем более — расстреливали, нет. И не может быть.

То же самое касается и человеческих останков, найденных несколько лет назад на Бабушкина. Никаких признаков расстрелов и вообще насильственной смерти никто установить не мог, но "журналисты", не посмотрев обозначенные на старых планах города границы еврейского кладбища, уверенно несли чушь о "жертвах сталинского террора"», — написал историк.