Аллею дружбы предложили сделать в Краснодаре

С такой инициативой выступил официальный представитель Адыгеи при губернаторе Краснодарского края Нальбий Гатагу. Он предложил сделать аллею в одной из городских зеленых зон. По его задумке, на аллее высадят деревья представители всех национально-культурных общественных объединений города. Мэр Краснодара Евгений Первышов поддержал инициативу.

Эту идею 18 сентября обсудили на встрече Первышова и председателя гордумы Веры Галушко с руководителями национально-культурных общественных объединений.

«Считаю правильным в нашем многонациональном городе встречаться с лидерами национальных общин и открыто обсуждать все возникающие вопросы, вместе планировать действия и мероприятия. Рад, что очередная встреча проходит в преддверии Дня города, и не случайно название праздника в этом году — "Краснодар объединяет". Наш город называют "домом ста народов", а дом — это значит мир, согласие, семья», — сказал мэр.