Аллею дружбы предложили сделать в Краснодаре
В сентябре в одном из парков Краснодара предложили обустроить Аллею дружбы
С такой инициативой выступил официальный представитель Адыгеи при губернаторе Краснодарского края Нальбий Гатагу. Он предложил сделать аллею в одной из городских зеленых зон. По его задумке, на аллее высадят деревья представители всех национально-культурных общественных объединений города. Мэр Краснодара Евгений Первышов поддержал инициативу.
Эту идею 18 сентября обсудили на встрече Первышова и председателя гордумы Веры Галушко с руководителями национально-культурных общественных объединений.
«Считаю правильным в нашем многонациональном городе встречаться с лидерами национальных общин и открыто обсуждать все возникающие вопросы, вместе планировать действия и мероприятия. Рад, что очередная встреча проходит в преддверии Дня города, и не случайно название праздника в этом году — "Краснодар объединяет". Наш город называют "домом ста народов", а дом — это значит мир, согласие, семья», — сказал мэр.
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Председатель правления Центра национальных культур Василий Чанба рассказал о деятельности организации. Центр открыли в 1992 году. Сейчас он объединяет 29 национально-культурных организаций. Его считают крупнейшим на юге России национально-культурным общественным объединением.
Участники встречи также обсудили, как решаются задачи, которые поставили во время предыдущего собрания. Первышов рассказал, что один из проектов, которые создают в городе, — мемориал жертвам политических репрессий. Уже разработали и утвердили проект памятника «Во имя будущего помни о прошлом» в «Расстрельном углу» Всесвятского кладбища. К концу года власти планируют заключить контракт на создание мемориала, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, что в феврале губернатор Вениамин Кондратьев предложил создать «Расстрельный угол» на Всесвятском кладбище Краснодара. Однако историки выразили свое несогласие.
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