В Краснодаре в память о казаках построят «Расстрельный угол»

На Всесвятском кладбище Краснодара хотят к декабрю построить мемориальный комплекс «Расстрельный угол»

25 сентября место, где планируют сделать комплекс, посетил глава города Евгений Первышов. Он отметил, что это знаковое и памятное место, поскольку там захоронены казаки, погибшие во время Гражданской войны. «Проект поддержали эксперты-историки, специалисты по охране культурного наследия. Вместе с ними было определено место размещения всех элементов комплекса, чтобы они не затрагивали захоронения», — передает слова мэра пресс-служба городской администрации.

У мемориального комплекса, который разместится на улице Аэродромной, будет отдельный от кладбища вход и угловой мемориал высотой 2,5 метра — его уже начали изготавливать. Кроме этого, старую железобетонную стену в этой части кладбища заменят на кованое ограждение. Вокруг комплекса благоустроят территорию: положат плитку и 700 кв. метров газона, посадят 400 туй. Закончить строительство комплекса планируют в декабре.

Будущий монумент — не единственное памятное сооружение казакам на Всесвятском кладбище. В 2018 году на нем установили поклонный крест казакам, погибшим во время Гражданской войны. В феврале 2019 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в памятные даты на кладбище приходят потомки погибших во время Гражданской войны и репрессий 30-х годов — не только казаков. В связи с этим он поручил создать единый комплекс «Расстрельный угол».

Краснодарский историк и журналист Владимир Бегунов прокомментировал порталу Юга.ру идею строительства «Расстрельного угла». «Будет очередной ненужный памятник. Никого там не расстреливали, это очень претенциозное название. Туда перезахоронили останки, которые нашли во время строительства пару лет назад в Краснодаре в совершенно другом месте*. И вообще, к информации о том, что это были именно казаки, тоже много вопросов. Собираются строить новодел с сомнительной эстетической ценностью... Лучше бы реконструкцию памятников провели на территории кладбища — там очень много исторических и ценных конструкций», — сказал Бегунов. Ранее свое мнение о появлении «расстрельного угла» на Всесвятском кладбище высказал краснодарский историк Виталий Бондарь. Он отмечал, что «никаких свидетельств того, что здесь хоронили жертв политического террора, а тем более — расстреливали, нет».