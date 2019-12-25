«Поездка была волнительная». Начальник поезда поделился впечатлениями о первом рейсе из Петербурга в Крым
Начальник поезда № 7/8 Александр Калеущенко рассказал, как прошел первый железнодорожный рейс через Крымский мост
23 декабря президент России Владимир Путин принял участие в торжественном открытии железнодорожной части моста через Керченский пролив. Первый состав с 600 пассажирами на борту отправился из Санкт-Петербурга в 14:00.
25 декабря поезд проехал по Крымскому мосту и прибыл в Севастополь. Состав встречали под гимн города — песню «Легендарный Севастополь», а прибытие поезда транслировалось на большом экране, установленном перед вокзалом.
«Поездка была волнительная, но 43 часа в пути прошли незаметно. Пассажиры оставили положительные отзывы, мы довольны результатом», — цитирует RT начальника поезда «Таврия» Александра Калеущенко.
Он добавил, что рейс прошел без заминок, а экипаж отработал слаженно.
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