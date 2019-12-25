Роструд напомнил о том, как должны оплачиваться новогодние выходные

Краснодарский край, Вся Россия

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В Роструде рассказали, как должен оплачиваться отдых россиян в январские праздники в 2020 году

В ведомстве напомнили, что статья 112 Трудового кодекса устаналивает гарантии по оплате труда за нерабочие праздничные дни.

Они зависят от действующей у работодателя системы оплаты труда. В кодексе прописано, что для тех, кто получает оклад, наличие в месяце выходных праздничных дней не является основанием для снижения зарплаты. Это означает, что работник получит такую же зарплату, что и в другие месяцы.

Остальным работникам, имеющим договоренности по сдельной оплате труда, за нерабочие праздничные дни выплачивается дополнительное вознаграждение.

«Размер и порядок выплаты такого вознаграждения определяются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором», — отметил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

При этом суммы расходов на выплату вознаграждения за январские праздничные выходные относятся к расходам на оплату труда в полном размере, сообщила 25 декабря «Российская газета».

Напомним, в 2020 году у жителей России будет восемь коротких рабочих недель.

Новый год Праздники

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