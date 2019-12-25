В ряде регионов России запустят пилотный проект по лекарственному страхованию

Краснодарский край, Вся Россия

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в 2020 году в некоторых российских регионах может начать действовать пилотный проект по лекарственному страхованию

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Как рассказала вице-премьер в эфире телеканала «Россия-1», законопроект по лекарственному страхованию, когда человек приобретает медикаменты, а государство компенсирует ему их стоимость, находится в высокой степени готовности. По словам Голиковой, в следующем году власти планируют его принять. После его в отдельных регионах России будет запущен пилотных проект закона, аткже добавила она.

Вице-премьер отметила, что исполнение законопроекта может занять не один год.

В ноябре парламентарии внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект о расширении федерального перечня редких заболеваний, чтобы обеспечивать население медикаментами из федерального бюджета, добавили в RT.

Как писали Юга.ру, 16 декабря заместитель генпрокурора России Александр Буксман сообщил, что в 42 регионах России есть проблемы с поставками лекарств. То, что в Краснодарском крае льготникам не хватает медикаментов, признали в краевом минздраве в июле этого года. 

Законопроекты Здравоохранение Медицина

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