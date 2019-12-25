Минтруду предложили создать «новогодний капитал» для пенсионеров

Краснодарский край, Вся Россия

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Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов хочет создать «новогодний капитал», чтобы одинокие пенсионеры могли приобрести все необходимое к празднику

Обращение о создании такого капитала депутат направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину, сообщил 25 декабря RT cо ссылкой на копию письма, которая имеется в распоряжении редакции.

«С помощью денежных средств государство предоставит пожилым гражданам возможность провести праздники так, как им захочется. Эти выплаты необходимо привязать к средней сумме пенсии по регионам России», — написал Чернышов.

Отметим, что в письме не уточняется, о каком размере выплат идет речь.

Юга.ру писали о некоторых инициативах депутата, вызвавших общественный резонанс. Так, например, Борис Чернышов в этом году предлагал провести всероссийскую перепись сим-карт, установить единую по всей стране систему поощрений для учителей, ввести уголовное наказание за продажу снюса и насвая, а для помощи родителям в подготовке к учебному году создать «первосентябрьский капитал».

 

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