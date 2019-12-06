В России собираются создать общую систему оплаты труда учителей

Совфед планирует обратиться к Правительству России с просьбой создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей, пишут 6 декабря «Известия» со ссылкой на источник в комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Единая система будет создана в рамках нацпроекта «Образование». На реализацию проекта может потребоваться около года. По данным «Известий», представители профсообщества одобрили инициативу. По их мнению, зарплата труда педагогов должна быть в два раза больше прожиточного минимума, установленного в регионе.

По словам заместителя председателя Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Виктора Смирнова, в России на федеральном уровне нет единой нормативно-правовой базы, касающейся работы школьных учителей. По закону систему оплаты труда в учреждении устанавливает его учредитель. Как правило, учредителями школ выступают муниципалитеты, в то время как фактически вопрос оплаты решается на региональном уровне.

«Такое положение дел совершенно недопустимо, поскольку каждый учитель в школе реализует единый федеральный государственный образовательный стандарт и должен за свой труд получать оплату, рассчитанную на основе единых принципов», — считает Смирнов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов прокомментировал корреспонденту RT, что помимо системы оплаты нужно установить единую по всей стране систему поощрений для учителей.

Ранее Юга.ру писали, что депутаты Адыгеи согласились с тем, что заплаты педагогов не могут быть ниже двух прожиточных минимумов. Еще 9 августа они предложили Госдуме РФ установить гарантированную величину зарплат медиков, педагогов и работников культуры.