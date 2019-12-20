В Госдуме задумались о проведении всероссийской переписи сим-карт

Депутат ГД ФР Борис Чернышов направил в Роскомнадзор письмо с инициативой провести перепись абонентов сотовой связи в стране и создать платформу-агрегатор для фиксации количества сим-карт у граждан и компаний

Необходимость провести всероссийскую перепись депутат объяснил тем, что в стране, несмотря на принятые меры, развивается рынок серых сим-карт: преступники оформляют карты на граждан без их ведома. Таким образом, любой человек может стать фигурантом уголовного дела, если преступники будут использовать его данные в мошеннических схемах, подчеркнул Борис Чернышов.

Парламентарий предложил главе Роскомнадзору Александру Жарову запустить федеральную платформу-агрегатор, которая будет проверять сведения о количестве зарегистрированных на человека или компанию сим-карт, проверить уже выданные действующие карты, а также усилить меры по противодействию обороту серых сим-карт.

Депутат считает, что если инициативу примут, реализовывать ее следует совместно с операторами сотовой связи и органами власти, написал 20 декабря РБК.

«Инициатива, на мой взгляд, немного несвоевременная. Проблем по ее созданию технических или организационных я не вижу. То есть количество операторов в России, которым выданы соответствующие разрешительные документы и лицензии, не так велико. Нужно только обязать все эти данные внести в единую базу данных. С этим тоже не должно возникнуть никаких сложностей», — прокомментировал RT инициативу Чернышова руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

Как писали Юга.ру, в Ростове у пассажира изъяли незадекларированные сим-карты на сумму 2,3 млн. рублей.