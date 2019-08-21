В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» для помощи родителям
Депутат Госдумы предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой создать социальную программу «Первосентябрьский капитал»
Соответствующее обращение в адрес Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет RT.
Депутат отметил, что даже минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для сборов ребенка в школу (форма, канцтовары и т.п.), стоит достаточно дорого — согласно данным прошлого года около 11,5 тыс. рублей.
«Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — цитирует издание текст обращения.
В рамках программы «Первосентябрьский капитал» он предложил выделять родителям школьников дополнительные средства, которые покроют расходы на сбор ребенка в школу.
Конкретную сумму помощи депутат не уточнил.
Читайте также
На Дону мальчику после перелома ампутировали руку из‑за заражения крови
Мать ребенка обвинила врачей в ошибке
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.