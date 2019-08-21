В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» для помощи родителям

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Депутат Госдумы предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой создать социальную программу «Первосентябрьский капитал»

Соответствующее обращение в адрес Голиковой направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет RT

Депутат отметил, что даже минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для сборов ребенка в школу (форма, канцтовары и т.п.), стоит достаточно дорого — согласно данным прошлого года около 11,5 тыс. рублей.

«Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — цитирует издание текст обращения.

В рамках программы «Первосентябрьский капитал» он предложил выделять родителям школьников дополнительные средства, которые покроют расходы на сбор ребенка в школу.

Конкретную сумму помощи депутат не уточнил.

Госдума РФ Дети Социальные программы Школа

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