Tele2 устроит для абонентов новогоднюю онлайн-трансляцию с сотрудниками

Оператор мобильной связи Tele2 пригласил на завершающую в 2019 году онлайн-трансляцию службы личной поддержки в соцсети «ВКонтакте»

Абоненты оператора смогут в прямом эфире пообщаться с сотрудниками и задать им любые вопросы.

Пройдите тест про луки, лайки и мемы: О чем говорят в интернете?

В пресс-службе Tele2 24 декабря рассказали, что оператор продолжает следовать стратегии «Другие правила» и развивать разные способы цифровых коммуникаций с абонентами. В 2018 году Tele2 первой на российском рынке провела онлайн-трансляцию для абонентов во «ВКонтакте». На сегодняшний день состоялось семь эфиров. 25 декабря в 19:00 в группе «ВКонтакте» «Tele2 Россия» состоится заключительный в этом году прямой эфир. На вопросы клиентов ответят сотрудники дистанционного сервиса Анастасия Качан, Вячеслав Стануль, Евгений Федосеев и Маргарита Лядовская.

Общение будет происходить в режиме реального времени. Пользователи смогут подключиться к трансляции и написать свои вопросы, а сотрудники ответят на все поступившие сообщения в порядке очереди. По опыту предыдущих онлайн-встреч среди наиболее популярных тем для обсуждения — дальнейшее развитие компании, тарифы и услуги, новые акции. Записи всех эфиров будут доступны для просмотра в сообществе Tele2 «ВКонтакте» в альбоме «Саппорт на связи». На сегодняшний день общее количество просмотров превысило 10 млн, количество комментариев и вопросов — более 50 тысяч.