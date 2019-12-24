Tele2 устроит для абонентов новогоднюю онлайн-трансляцию с сотрудниками
Оператор мобильной связи Tele2 пригласил на завершающую в 2019 году онлайн-трансляцию службы личной поддержки в соцсети «ВКонтакте»
Абоненты оператора смогут в прямом эфире пообщаться с сотрудниками и задать им любые вопросы.
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В пресс-службе Tele2 24 декабря рассказали, что оператор продолжает следовать стратегии «Другие правила» и развивать разные способы цифровых коммуникаций с абонентами. В 2018 году Tele2 первой на российском рынке провела онлайн-трансляцию для абонентов во «ВКонтакте». На сегодняшний день состоялось семь эфиров.
25 декабря в 19:00 в группе «ВКонтакте» «Tele2 Россия» состоится заключительный в этом году прямой эфир. На вопросы клиентов ответят сотрудники дистанционного сервиса Анастасия Качан, Вячеслав Стануль, Евгений Федосеев и Маргарита Лядовская.
Общение будет происходить в режиме реального времени. Пользователи смогут подключиться к трансляции и написать свои вопросы, а сотрудники ответят на все поступившие сообщения в порядке очереди. По опыту предыдущих онлайн-встреч среди наиболее популярных тем для обсуждения — дальнейшее развитие компании, тарифы и услуги, новые акции.
Записи всех эфиров будут доступны для просмотра в сообществе Tele2 «ВКонтакте» в альбоме «Саппорт на связи». На сегодняшний день общее количество просмотров превысило 10 млн, количество комментариев и вопросов — более 50 тысяч.
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«Tele2 отвечает на вопросы клиентов там, где для них более удобно. Растет число абонентов, которым проще использовать смартфон и написать свое обращение, чем позвонить в службу поддержки. В этом году доля обращений в цифровых каналах за 10 месяцев выросла на 38% и продолжает увеличиваться. Наши сотрудники готовы проконсультировать клиентов в любом канале связи, в том числе в социальной сети "ВКонтакте". Мы видим высокий интерес к такому формату и готовы его развивать в дальнейшем», — прокомментировала директор по дистанционному сервису Tele2 Елена Юрина.
Она добавила, что компания отслеживает разные каналы коммуникации и внедряет новые технологии, если они действительно востребованы.
Помимо голосовой поддержки в контактном центре, клиентам Tele2 доступно онлайн-общение через чат-бот, электронную почту, чат на сайте, а также в мессенджерах Viber и WhatsApp.
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