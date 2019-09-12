О чем говорят в интернете? Тест про луки, лайки и мемы

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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Мобильные услуги в последние годы стали очень продвинутыми, а насколько продвинутым пользователем стали вы?

Юга.ру вместе с оператором Tele2 подготовили тест, который проверит, хорошо ли вы разбираетесь в интернет-трендах.

Спасибо, что прошли наш тест!

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О чем говорят в интернете?

С тарифами линейки «Мой Tele2» можно бесплатно делиться гигабайтами с другими абонентами оператора по всей России, переносить интернет-трафик на следующий месяц и в поездках по стране не беспокоиться о роуминге на интернет.

Узнать подробнее о тарифах Tele2

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