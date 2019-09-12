О чем говорят в интернете? Тест про луки, лайки и мемы

Мобильные услуги в последние годы стали очень продвинутыми, а насколько продвинутым пользователем стали вы? Юга.ру вместе с оператором Tele2 подготовили тест, который проверит, хорошо ли вы разбираетесь в интернет-трендах.

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