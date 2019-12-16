«Алиса, запусти личного помощника Tele2». Мобильный оператор запустил цифрового ассистента

Tele2 запустил еще один навык для «Алисы» — виртуального помощника от «Яндекса» на машинном обучении

По команде она вызывает цифрового помощника Tele2, который ответит на частые вопросы абонентов. Умный ассистент с помощью машинного обучения может обсудить более 900 вопросов на 34 темы. Так оператор расширяет онлайн-каналы поддержки.

Запуск виртуального помощника на основе искусственного интеллекта — это новый этап онлайн-обслуживания, созданный в дополнение к чат-боту, мессенджерам и диалогам в соцетях. Прежде «Алиса» могла найти потерянный телефон по команде, а теперь — вызывать виртуального помощника.

Работа на базе нейросети позволяет помощнику совершенствоваться и отвечать на 900 вопросов по таким темам, как параметры тарифа, проверка баланса, ближайший офис, возможность делиться гигабайтами, список платных услуг, роуминг.