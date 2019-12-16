«Алиса, запусти личного помощника Tele2». Мобильный оператор запустил цифрового ассистента
Tele2 запустил еще один навык для «Алисы» — виртуального помощника от «Яндекса» на машинном обучении
По команде она вызывает цифрового помощника Tele2, который ответит на частые вопросы абонентов. Умный ассистент с помощью машинного обучения может обсудить более 900 вопросов на 34 темы. Так оператор расширяет онлайн-каналы поддержки.
Запуск виртуального помощника на основе искусственного интеллекта — это новый этап онлайн-обслуживания, созданный в дополнение к чат-боту, мессенджерам и диалогам в соцетях. Прежде «Алиса» могла найти потерянный телефон по команде, а теперь — вызывать виртуального помощника.
Работа на базе нейросети позволяет помощнику совершенствоваться и отвечать на 900 вопросов по таким темам, как параметры тарифа, проверка баланса, ближайший офис, возможность делиться гигабайтами, список платных услуг, роуминг.
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Сервис запущен в тестовом режиме и уже сейчас доступен всем клиентам. К нему могут обратиться абоненты и других операторов — встроенный в Алису цифровой помощник ответит на вопросы о переходе в Tele2 по MNP. Навык работает на любом гаджете, где есть «Алиса», — на телефоне или планшете с приложениями «Яндекса», в навигаторе, умной колонке «Яндекс.Станция» или на компьютере с «Яндекс.Браузером». Чтобы вызвать помощника, достаточно произнести фразу: «Алиса, запусти личного помощника Tele2».
«Сегодня у Tele2 около 25 цифровых каналов поддержки. Мы — новаторы в абонентском обслуживания: например, Tele2 первой среди операторов запустила поддержку в WhatsApp. Мы активно используем чат-ботов: они разгружают контактные центры и обрабатывают более 50% вопросов от пользователей сайта и приложения. Голосовой помощник в будущем станет основным интерфейсом цифровых сервисов», — заявил директор по управлению продажами и клиентским сервисом Роман Кананыхин.
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