Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Сочи

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи утром 24 декабря грузовой автомобиль столкнулся с «Газелью»

Авария произошла в 7:30 в микрорайоне Вардане. По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал безопасный интервал и врезался в «Газель», которая двигалась в попутном направлении. После столкновения большегруз сбил забор частного дома.

«В результате ДТП пострадали водители обеих машин и пассажир "Газели". Обстоятельства происшествия уточняются», — сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

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Из-за удара 53-летний водитель грузовика, житель Калининского района, оказался заблокирован в кабине, рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Специалисты Лооского подразделения ЮРПСО выехали на место аварии, где с помощью гидравлического оборудования деблокировали мужчину передали его врачам.

Как писали Юга.ру, 18 декабря в Сочи произошло лобовое ДТП с водовозом, в котором пострадали два человека. Накануне в Адлерском районе автомобиль вылетел в трассы и упал в обрыв.

Автомобили ДТП МЧС Сочи

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