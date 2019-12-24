Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Сочи

В Лазаревском районе Сочи утром 24 декабря грузовой автомобиль столкнулся с «Газелью»

Авария произошла в 7:30 в микрорайоне Вардане. По предварительным данным, водитель грузовика не выдержал безопасный интервал и врезался в «Газель», которая двигалась в попутном направлении. После столкновения большегруз сбил забор частного дома.

«В результате ДТП пострадали водители обеих машин и пассажир "Газели". Обстоятельства происшествия уточняются», — сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.