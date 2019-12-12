На трассе в Красную Поляну автомобиль столкнулся на встречке с внедорожником. Погибли четыре человека
Вечером 12 декабря на трассе Адлер – Альпика-Сервис произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще один пострадал
Авария произошла на 20-м километре трассы около 18 часов. Там столкнулись Volkswagen Polo, выехавший на встречку, и Range Rover.
«По предварительным данным, 33-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Range Rover под управлением жителя Санкт-Петербурга 1969 года рождения», — сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.
На месте от полученных травм скончались водитель и три пассажира Volkswagen. Водителя Range Rover госпитализировали.
По факту произошедшего проводится проверка. Для ликвидации последствий ДТП временно организовали объезд по старой дороге Адлер — Красная Поляна.
По информации ФКУ Упрдор «Черноморье», ДТП произошло в условиях сухой ясной погоды, температура воздуха и дорожного покрытия положительная — 7-8 °C.
UPD: В 19:50 автомобили эвакуировали с места ДТП. В 20:35 движение по дороге восстановили в штатном режиме.
Как писали Юга.ру, в середине ноября массовое ДТП произошло в тоннеле по дороге на Красную Поляну, после аварии два ребенка попали в больницу.
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