На трассе в Красную Поляну автомобиль столкнулся на встречке с внедорожником. Погибли четыре человека

Вечером 12 декабря на трассе Адлер – Альпика-Сервис произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще один пострадал

Авария произошла на 20-м километре трассы около 18 часов. Там столкнулись Volkswagen Polo, выехавший на встречку, и Range Rover.

«По предварительным данным, 33-летний мужчина, управляя автомобилем Volkswagen, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Range Rover под управлением жителя Санкт-Петербурга 1969 года рождения», — сообщили в ОГИБДД УВД по Сочи.

На месте от полученных травм скончались водитель и три пассажира Volkswagen. Водителя Range Rover госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка. Для ликвидации последствий ДТП временно организовали объезд по старой дороге Адлер — Красная Поляна.

По информации ФКУ Упрдор «Черноморье», ДТП произошло в условиях сухой ясной погоды, температура воздуха и дорожного покрытия положительная — 7-8 °C.

UPD: В 19:50 автомобили эвакуировали с места ДТП. В 20:35 движение по дороге восстановили в штатном режиме.