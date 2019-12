Два человека пострадали в лобовом ДТП с водовозом в Сочи

View this post on Instagram

По дороге на поляну столкнулись ВАЗ и МАЗ В среду утром, 18 декабря, на 2-м километре автодороги ведущую на Красную поляну в Адлерском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и водовоза. Об этом сообщили очевидцы. Они утверждают, что водитель управляя легковым автомобилем марки «ВАЗ 2110» на повороте не справился с управлением, машину занесло и отбросило в водовоз который двигался в противоположном направлении движения. В результате ДТП пострадали два человека которые находились в легковушки. Официальной информации от сотрудников ГИБДД пока нет.