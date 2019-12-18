Два человека пострадали в лобовом ДТП с водовозом в Сочи
В Сочи ранним утром 18 декабря легковой автомобиль столкнулся с водовозом
Авария произошла 18 декабря в 6:30 на трассе Адлер — Красная Поляна. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с водовозом МАЗ под управлением 35-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали водитель и 17-летний пассажир легковушки, рассказал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Как писали Юга.ру, в 2018 году в Ставропольском крае с водовозом столкнулся автобус Москва — Элиста.
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По дороге на поляну столкнулись ВАЗ и МАЗ В среду утром, 18 декабря, на 2-м километре автодороги ведущую на Красную поляну в Адлерском районе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и водовоза. Об этом сообщили очевидцы. Они утверждают, что водитель управляя легковым автомобилем марки «ВАЗ 2110» на повороте не справился с управлением, машину занесло и отбросило в водовоз который двигался в противоположном направлении движения. В результате ДТП пострадали два человека которые находились в легковушки. Официальной информации от сотрудников ГИБДД пока нет. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️ #chp_sochi #ЧПСочи
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