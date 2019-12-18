Два человека пострадали в лобовом ДТП с водовозом в Сочи

В Сочи ранним утром 18 декабря легковой автомобиль столкнулся с водовозом

Авария произошла 18 декабря в 6:30 на трассе Адлер — Красная Поляна. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где столкнулся с водовозом МАЗ под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель и 17-летний пассажир легковушки, рассказал порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в Ставропольском крае с водовозом столкнулся автобус Москва — Элиста.