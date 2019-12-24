В Дагестане разворовали 9,7 млн рублей из бюджета, выделенных на ремонт больницы

В Республике Дагестан в декабре прокуратура обнаружила хищение средств из бюджета, выделенных на ремонт районной больницы

По данным прокуратуры, в 2016 году главный врач больницы Акушинского района заключил шесть госконтрактов на ремонт кровли здания и административных помещений. Когда ремонт доделали, главврач подписал акты о приемке выполненных работ, в которых руководители подрядных организаций завысили стоимость ремонта на сумму свыше 9,7 млн рублей.

По материалам прокурорской проверки в отношении подрядчиков возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (Подделка паспорта гражданина или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей). В отношении бывшего главврача Акушинской ЦРБ завели дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, сообщили 24 декабря в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Юга.ру уже писали о коррупции в Дагестане. Так, 22 октября экс-главу дагестанского села Ботлих Магомедрасула Османова задержали по подозрению в крупном мошенничестве. По версии следствия, он начислил своим неработающим жене и матери зарплаты в 1,2 млн рублей.

28 октября за растрату посадили на 6,5 лет бывшего врио председателя кабмина Дагестана Абдусамада Гамидова. Он и его зам похитили более 40 млн рублей при строительстве здания в Махачкале для временного размещения иностранцев и лиц без гражданства.