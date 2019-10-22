Экс-главу села в Дагестане задержали за зарплаты не работавшим жене и матери на 1,2 млн рублей

Османова задержали после проведения обысков в его доме, сообщил РИА «Дагестан» источник в правоохранительных органах. В отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).

Преступление относится к его руководству Комплексным центром социального обеспечения населения (КЦСОН) в Ботлихском районе. По данным силовиков, он с апреля 2017 года по май 2018 года начислил своей супруге и матери, которые не работали в этой организации зарплаты в размере 1,2 млн рублей.

Газета «Молодежь Дагестана» пишет, что это уже второе уголовное дело против Османова за последние полгода. Ранее его заподозрили в превышении полномочий при выделении в аренду земельного участка (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в 2013 году, занимая пост главы села Ботлих, он незаконно предоставил в аренду родной сестре участок из земель сельхозназначения сроком на 11 месяцев. А в январе 2014 года заключил с ней договор аренды этого же земельного участка сроком на 49 лет.