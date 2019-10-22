Экс-главу села в Дагестане задержали за зарплаты не работавшим жене и матери на 1,2 млн рублей

Дагестан

Распечатать

Бывшего главу дагестанского села Ботлих Магомедарасула Османова 22 октября задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Османова задержали после проведения обысков в его доме, сообщил РИА «Дагестан» источник в правоохранительных органах. В отношении него завели уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).

Преступление относится к его руководству Комплексным центром социального обеспечения населения (КЦСОН) в Ботлихском районе. По данным силовиков, он с апреля 2017 года по май 2018 года начислил своей супруге и матери, которые не работали в этой организации зарплаты в размере 1,2 млн рублей.

Газета «Молодежь Дагестана» пишет, что это уже второе уголовное дело против Османова за последние полгода. Ранее его заподозрили в превышении полномочий при выделении в аренду земельного участка (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в 2013 году, занимая пост главы села Ботлих, он незаконно предоставил в аренду родной сестре участок из земель сельхозназначения сроком на 11 месяцев. А в январе 2014 года заключил с ней договор аренды этого же земельного участка сроком на 49 лет.

Коррупция Чиновники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Два родственника Арашуковых задержаны по их делу. Один из них — топ-менеджер «Газпром межрегионгаза»
«Локомотив-Кубань» уступил «Партизану» в матче Еврокубка
В краснодарской «Типографии» пройдет первый фестиваль истории российского вина
Названа дата проведения «Черной пятницы» в России в 2019 году
Экс-главу села в Дагестане задержали за зарплаты не работавшим жене и матери на 1,2 млн рублей
Участников перестрелки в Ростовской области объявили в розыск

Лента новостей

Статьи

Врача из Краснодара признали главным лжеученым года

Проект Антропогенез.ру и фонд «Эволюция» провели вручение премии «Почетный академик ВРАЛ»

Статьи

В кафе Краснодара трудоустроили девушку с аутизмом

Девушке помог проект «Открытая среда»

Статьи

«Краснодар за пределами улицы Красной и парка Галицкого представляет собой одну большую парковку»

Интервью московского урбаниста Аркадия Гершмана

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале