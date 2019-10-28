Бывшего врио главы правительства Дагестана Гамидова приговорили к 6,5 года колонии

Гамидова и Юсуфова обвиняли в хищении в форме растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.

У Гамидова, по данным силовиков, была не ведущая роль в преступлении — инициатором создания группы было не указываемое в приговоре «иное лицо номер 1», материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Работы по реконструкции здания провела группа рабочих по просьбе бывшего директора Дирекции госзаказчика — застройщика Шамиля Кадиева (он сейчас объявлен в международный розыск и заочно арестован) — без привлечения бюджетных средств. При этом открытый аукцион в электронной форме на право заключения госконтракта на его строительство не проводился, проектно-сметной документации также не было. Однако, по данным следствия, Гамидов и Юсуфов подписали документы на проведение конкурса, а затем и документы, по которым подконтрольному им ООО «Град-Строй» были перечислены деньги за работы, которые эта компания не выполняла.