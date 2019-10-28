Бывшего врио главы правительства Дагестана Гамидова приговорили к 6,5 года колонии
Лефортовский суд Москвы 28 октября вынес приговор бывшему врио председателя кабмина Дагестана Абдусамаду Гамидову и его заместителю Раюдину Юсуфову по делу о растрате
Гамидова и Юсуфова обвиняли в хищении в форме растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 40 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания под размещение спецучреждения для временного содержания иностранцев и лиц без гражданства в Махачкале.
У Гамидова, по данным силовиков, была не ведущая роль в преступлении — инициатором создания группы было не указываемое в приговоре «иное лицо номер 1», материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Работы по реконструкции здания провела группа рабочих по просьбе бывшего директора Дирекции госзаказчика — застройщика Шамиля Кадиева (он сейчас объявлен в международный розыск и заочно арестован) — без привлечения бюджетных средств. При этом открытый аукцион в электронной форме на право заключения госконтракта на его строительство не проводился, проектно-сметной документации также не было. Однако, по данным следствия, Гамидов и Юсуфов подписали документы на проведение конкурса, а затем и документы, по которым подконтрольному им ООО «Град-Строй» были перечислены деньги за работы, которые эта компания не выполняла.
Гамидову суд назначил 6,5 лет колонии общего режима, Юсуфову — 5,5 лет колонии. Также с них взыскали около 41 млн рублей в виде компенсации нанесенного ущерба. Оба экс-чиновника не признали свою вину, передает ТАСС.
Как писали Юга.ру, Следственный комитет РФ расследует еще несколько эпизодов преступлений, связанных с Гамидовым и другими бывшими высокопоставленными дагестанскими чиновниками. В частности, его подозревают в превышении полномочий при предоставлении госгарантий ООО «Дагагрокомплекс», в результате чего республике был причинен ущерб в размере 1,3 млрд рублей.
Всего следствием установлено восемь эпизодов растраты бюджетных средств, получения взяток, превышения полномочий, незаконного хранения оружия должностными лицами Дагестана. К уголовной ответственности привлекается девять лиц.
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