В Архызском лесничестве на три года запретили вырубку деревьев

Всемирный фонд дикой природы (WWF) в ноябре обнаружил на сайте управления лесами Карачаево-Черкесии информацию о торгах с пятью участками Архызского участкового лесничества на проведение добровольно-выборочных рубок. Они могли стать возможными с 1 января 2020 года.

На торги выставили участки общей площадью больше 25 га. Они относятся к территории Государственного природного заказника «Архызский», который был создан в 1967 году для сохранения и восстановления популяций редких и исчезающих видов краснокнижных растений и животных, а также для сохранения естественного ландшафта.