В Архызском лесничестве на три года запретили вырубку деревьев

Карачаево-Черкесия

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Власти Карачаево-Черкесии в декабре ввели трехлетний запрет на любые вырубки деревьев в Архызском лесничестве

Всемирный фонд дикой природы (WWF) в ноябре обнаружил на сайте управления лесами Карачаево-Черкесии информацию о торгах с пятью участками Архызского участкового лесничества на проведение добровольно-выборочных рубок. Они могли стать возможными с 1 января 2020 года.

На торги выставили участки общей площадью больше 25 га. Они относятся к территории Государственного природного заказника «Архызский», который был создан в 1967 году для сохранения и восстановления популяций редких и исчезающих видов краснокнижных растений и животных, а также для сохранения естественного ландшафта.

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Активисты WWF потребовали от властей продлить запрет на рубки в заповеднике. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 3 декабря поручил продлить запрет на вырубку лесов в заказнике «Архызский» до конца 2022 года. Однако тогда торги на рубку не отменили.

23 декабря стало известно, что власти республики выполнили данное экологам обещание и ввели трехлетний запрет на любые вырубки деревьев в Архызском лесничестве. Новая редакция запрета — жестче прежней, потому что исключает даже выборочную рубку старых деревьев (раньше была разрешена санитарная рубка). Аукционы по вырубке 25 га лесов объявлены несостоявшимися.

«Решением правительства Карачаево-Черкесии от 17 декабря запрет на вырубку лесов Архызского лесничества продлен до конца 2022 года», — цитирует «Кавказский узел» официальный ответ управления лесами Карачаево-Черкесии.

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