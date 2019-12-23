В Архызском лесничестве на три года запретили вырубку деревьев
Власти Карачаево-Черкесии в декабре ввели трехлетний запрет на любые вырубки деревьев в Архызском лесничестве
Всемирный фонд дикой природы (WWF) в ноябре обнаружил на сайте управления лесами Карачаево-Черкесии информацию о торгах с пятью участками Архызского участкового лесничества на проведение добровольно-выборочных рубок. Они могли стать возможными с 1 января 2020 года.
На торги выставили участки общей площадью больше 25 га. Они относятся к территории Государственного природного заказника «Архызский», который был создан в 1967 году для сохранения и восстановления популяций редких и исчезающих видов краснокнижных растений и животных, а также для сохранения естественного ландшафта.
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Активисты WWF потребовали от властей продлить запрет на рубки в заповеднике. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 3 декабря поручил продлить запрет на вырубку лесов в заказнике «Архызский» до конца 2022 года. Однако тогда торги на рубку не отменили.
23 декабря стало известно, что власти республики выполнили данное экологам обещание и ввели трехлетний запрет на любые вырубки деревьев в Архызском лесничестве. Новая редакция запрета — жестче прежней, потому что исключает даже выборочную рубку старых деревьев (раньше была разрешена санитарная рубка). Аукционы по вырубке 25 га лесов объявлены несостоявшимися.
«Решением правительства Карачаево-Черкесии от 17 декабря запрет на вырубку лесов Архызского лесничества продлен до конца 2022 года», — цитирует «Кавказский узел» официальный ответ управления лесами Карачаево-Черкесии.
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