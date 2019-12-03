Власти пообещали продлить запрет на вырубку в Архызе после обращения WWF. Но торги на вырубку пока не отменили

После того, как активисты обратили внимание на аукцион по поводу рубки 25 га лесов заказника «Архызский», власти Карачаево-Черкесии объявили о продлении запрета на рубку

Всемирный фонд дикой природы (WWF) в ноябре обнаружил на сайте управления лесами КЧР информацию о торгах с пятью участками Архызского участкового лесничества на проведение добровольно-выборочных рубок. Они могли стать возможными с 1 января 2020 года, так как в декабре завершается действие постановления правительства республики «О запрете рубки леса в границах земель лесного фонда Архызского участкового лесничества Зеленчукского лесничества КЧР», действовавшего последние 8 лет.

На торги выставили участки, превышающие в совокупности 25 га, и объемом более 2000 кубометров древесины. Они относятся к территории Государственного природного заказника «Архызский», который был создан в 1967 году для сохранения и восстановления популяций редких и исчезающих видов краснокнижных растений и животных, а также, а также для сохранения естественного ландшафта.

Активисты WWF потребовали от властей различного уровня обратить внимание на проблему и обеспечить продление постановления о запрете рубки леса и помочь сохранить уникальные кавказские леса.

Через несколько дней глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поручил продлить до конца 2022 года запрет на вырубку лесов в заказнике «Архызский». Кроме того, он поручил ужесточить правила вырубки: в новой редакции документа запрещена даже выборочная рубка в перестойных насаждениях, передает ТАСС.

Координатор лесных проектов WWF России Елена Черкасова в свою очередь отметила, что заявление об ужесточении правил не совсем понятно, ведь в соответствии с действующим постановлением правительства, в Архызском лесничестве запрещены любые вырубки, кроме санитарных.

Она подчеркнула, что проблема заключается не в правилах, а в том, что они нарушаются. Черкасова напомнила, что в 2018 году защитники природы провели мониторинг санитарных вырубок и обнаружили, что производилась рубка в том числе здоровых деревьев. То есть производилась нелегальная заготовка под предлогом санитарных рубок. Помле обращения активистов в прокуратуру и Рослесхоз эта незаконная деятельность была прекращена.

Кроме того, Черкасова отметила, что торги, назначенные на 10 декабря, до сих пор не отменены, как нет и официального документа о продлении запрета на вырубку, передает «Кавказский узел».