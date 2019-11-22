WWF потребовал от властей спасти от вырубки 25 га лесов Архыза

Что произошло? WWF России в ноябре обнаружил на сайте управления лесами КЧР информацию о торгах с пятью участками Архызского участкового лесничества на проведение добровольно-выборочных рубок, которые могут стать возможными с 1 января 2020 года. На торги выставлены участки, превышающие в совокупности 25 га, и объемом более 2000 кубометров древесины. Они относятся к территории Государственного природного заказника «Архызский», который был создан в 1967 году для сохранения и восстановления популяций редких и исчезающих видов краснокнижных растений и животных, а также, а также для сохранения естественного ландшафта.

Почему участки леса выставили на торги? В декабре 2019 года завершается действие постановления правительства Карачаево-Черкесии «О запрете рубки леса в границах земель лесного фонда Архызского участкового лесничества Зеленчукского лесничества КЧР», действовавшее последние 8 лет. В WWF не нашли информации о продлении запрета на рубку.

Чем опасна рубка леса в Архызе? Защитники природы отмечают, что вырубка лесов грозит деградацией уникальных сохранившихся экосистем старовозрастных лесов, уничтожением краснокнижных растений, разрушением мест обитания редких и исчезающих видов животных, включая переднеазиатского леопарда и кавказского зубра. В долгосрочной перспективе вырубка изуродует ландшафт, снизит туристическую привлекательность региона, приведет к деградации почвы и, как результат, окажет негативное влияние на минеральные источники, загрязнив воду, и т.д.

Что требует WWF? Всемирный фонд дикой природы обратился с официальным обращением к председателю правительства республики Аслану Озову, министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину и министру по делам Северного Кавказа Сергею Чеботареву и призвал обеспечить продление постановления о запрете рубки леса и помочь сохранить уникальные кавказские леса.

Координатор лесных проектов представительства WWF России в экорегионе «Российский Кавказ» Елена Черкасова сообщила, что в 2017-2018 годах лесозаготовители нарушали запрет на рубки через проведение заготовки здоровой древесины под видом санитарно-оздоровительных мероприятий.

«Раскрытие данной преступной схемы позволило остановить заготовку леса на территории Архызского лесничества — в 2019 году нелегальные санитарные рубки были прекращены. Однако отсутствие пролонгации постановления о запрете может стать новым механизмом вырубки ценных архызских лесов», — отметила Черкасова.

Власти Карачаево-Черкесии пока не отреагировали на ситуацию.